進入梅雨季，整個大環境逐漸轉為潮濕，這時民間俗稱的「大水蟻」，就會出現在街道、騎樓，甚至飛進家裡。學者指出，室內光源是吸引這些「大水蟻」的主因之一，尤其是白色燈光，住處的易潮濕物品，也應盡量移除。

中興大學昆蟲系教授李後鋒曾拍片分享「大水蟻」相關知識，牠們屬有翅型白蟻，在台灣平地常見的有3種，分別為翅膀黑色的台灣土白蟻（體型最大），以及翅膀透明的台灣家白蟻、格斯特家白蟻。

李後鋒指出，若在家裡發現白蟻出沒，先觀察牠的數量，若少於100隻，通常是從戶外進來的，建議先減少戶外光源，避開白蟻目光；家中較潮濕的紙箱、木頭等也要移除。若超過100隻，代表已築巢多年，得找專業除蟲公司處理。

白蟻和螞蟻雖然都有個「蟻」，但兩者關係差很大，李後鋒說，白蟻算是一種蟑螂，牠的祖先是一種能取食木材的蟑螂，食物組成以植物纖維為主，是大自然中相當重要的清除者，少了牠們，地球上會留下很多死掉的植物組織。

當一大群白蟻飛在空中時，確實頗嚇人，牠們落地後會把薄翅折斷，開始交配，雄雌白蟻會一起尋找適當的築巢地點，通常是潮濕、有孔洞的環境，易受雨水濺濕的木窗框、木門框，是優先選擇。專家建議選用藥劑加壓處理過的木材，避免白蟻找上門。