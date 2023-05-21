中華電信21日攜手羽球天后戴資穎於桃園蘆竹海岸舉行系列植樹活動，由董事長郭水義帶領著公司主管與同仁，並邀請行政院副院長鄭文燦、農委會主任委員陳吉仲、林務局長林華慶等貴賓蒞臨一齊種下樹木，守護地球，將在此地種下共2,950株植栽。

中華電信2022年即啟動「拍下勝利種下樹木」計畫，由戴資穎擔任中華電信永續發展傳播大使，大力投入環境永續，而四月底小戴也再傳捷報，於2023年羽球亞洲錦標賽勇奪冠軍，力克各國好手，奮戰精神再度感動國人，為慶祝小戴奪冠，中華電信21日宣佈加碼植樹造林計畫，計畫期間，小戴奪冠賽事每場比賽將由捐贈100棵樹，加碼為1,000棵。另外，中華電信更宣佈將持續規劃擴大全台保育造林、植樹認養，8年15萬棵，推動生態棲地保育，保護生物多樣性更減碳護地球。中華電信「拍下勝利種下樹木」三年植樹造林計畫，2023年擇定宜蘭、桃園、嘉義及台南等林地認養，第一波於植樹活動於四月時，中華電信志工於宜蘭太平山國家森林遊樂區林地進行第一波植樹行動，種植臺灣檫樹，提供台灣寬尾鳳蝶唯一寄主植物，再造瀕臨絕種台灣寬尾鳳蝶生態圈，透過植樹活動有助於保育類生物繼續繁衍生息，守護生物多樣性。

「拍下勝利種下樹木」植樹造林計畫21日再度前進至桃園蘆竹海岸，將於海岸林植樹2,950棵，保護海岸生態更有助於水土保持。郭水義親自到蘆竹海岸，親自種下第一批樹苗。

郭水義表示，中華電信推動綠色低碳永續的目標非常明確，推動低碳永續發展的決心，如同小戴在球場上努力奮戰不懈的精神，秉持著打好每一顆球的堅持與毅力，中華電信運用核心專業、技術、資源、能力與特色，積極投入科技節能，透過綠色電力採購與自建，與創新研發高效智慧節能管理系統，有效減少能源消耗和碳排放，落實環保理念，同時，透過與林務局及世界羽球天后戴資穎合作植樹，及大規模企業志工淨灘、淨山等方式，一齊種下樹木，守護生態，維護生物多樣性、環境復育，讓淨零轉型更有力量，期望透過各項環境永續活動，貢獻一己之力，為守護地球環境盡心力。行政院副院長鄭文燦表示，政府高度重視永續發展議題，並加速推動減碳工作，今年1月「氣候變遷因應法」獲立法院三讀通過，將2050淨零排放目標入法。

中華電信去年啟動「拍下勝利種下樹木」三年植樹造林計畫，承諾三年造林計畫期間只要戴資穎出賽國內、外羽球賽事，獲勝一場，中華電信即捐贈100棵樹木，原本計畫目前戴資穎勝場近40場，捐助樹木數量達4,000棵，為慶祝2023年羽球亞錦賽小戴奪冠，中華電信宣佈計畫加碼植樹，小戴奪冠賽事，每場比賽從捐助植樹100棵加碼至1,000棵，並且規劃持續擴大造林計畫，預計8年達15萬棵。戴資穎也以中華電信永續發展傳播大使身分，號召粉絲一起親手植樹，共同加入環保行列。