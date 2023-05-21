台中市大里區德芳路一段長約340公尺，在50年前的都市計畫就畫定為10米寬道路，至今卻遲未拓寬，寬度仍只有5、6米，會車不便且路口險象環生，市府決定分階段拓寬，近日並爭取中央補助，卻未配合編列用地經費，市議員張芬郁不滿的說「該不會又是虛晃一招」。

市府建設局表示，該處因拆遷戶多達46戶，工程才會遲未推動，經與地方協調，決定先拓寬東榮路至光榮街路段，曾爭取「111-116年生活圈道路交通系統建設計畫」補助，但未獲核列，將會持續爭取。

張芬郁指出，德芳路一段在光榮街至中興路二段間的路段因太過狹窄，平常車輛會車就有困難，且民眾行經中興路、德芳路與日新路交叉路口都會怕怕的，容易發生碰撞；該拓寬工程早就該施作，卻一延再延，近幾年原物料價格上漲，使得拓寬經費逐年增加，在2010年預估工程經費約8000萬，現在已暴漲至3.6億。

張芬郁表示，2015年時前台中市副市長到現場勘查後，曾爭取內政部生活圈道路補助，市府也編列預算支應，原本預計2017年可完成拓寬，最後卻落空；她今年再度爭取，市府決定分階段施工，第一階段先施作東榮路至光榮路段的130公尺，卻在爭取生活圈道路補助經費時失敗，今年4月再次闖關，奇怪的是，市府今年未同步編列用地經費，難道是「玩假的」？

張芬郁強調，該路段拓寬工程費約1050萬，用地及地上物補償費高達1億1800萬，呼籲市府儘速提出預算計畫，才有更大機會爭取到中央補助。

建設局指出，德芳路一段拓寬經費龐大，雖曾被納入「104-107年生活圈道路交通系統建設計畫」補助，但因須配合拆遷規模龐大，才遲未推動；目前建設局已以總經費爭取內政部補助，若經納入生活圈計畫補助，將立即籌措地方配合款。