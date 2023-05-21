聖露西亞副總理希瑞爾應我國政府邀請5月22日至26日率團訪台，外交部今天表達誠摯歡迎，為示禮遇，賴清德副總統將親自接見，與希瑞爾就兩國雙邊合作及共同關切事項廣泛交換意見，持續深化與露國的多元合作關係。

外交部副發言人蕭光偉指出，此行是希瑞爾首度訪問台灣，也是繼聖露西亞外交部長包提斯3月訪台後，露國政府高層再度來訪，成員包括露國文化發展基金會主席高德（Sidney Darwin Guard）等官員，外交部表達誠摯歡迎。

他說，希瑞爾此行將拜會賴清德及外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮款宴和出席露國投資說明會。訪團另將拜會文化部、參訪國立故宮博物院、台灣設計研究院、華山及松山文創園區等經建文化設施，並赴桃園國際棒球場出席中華職棒聯盟賽事。

聖露西亞於2007年與我國復交以來，兩國在醫療、農業、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域持續深化合作，成果十分豐碩。

蕭光偉表示，聖露西亞長年堅定支持我國有意義參與聯合國（UN）、「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、「國際刑警組織」(INTERPOL）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等國際組織。

他說，今年「世界衛生大會」（WHA）會議期間，露國政府再度以致函提案等具體行動展現支持，我國政府及人民由衷感謝。我國將持續深化與露國的多元合作關係，齊力創造兩國人民的最大福祉，落實聯合國永續發展目標。