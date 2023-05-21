中山醫學大學法醫系主任高大成今中午由賴母委託律師許哲維陪同下到賴男被發現陳屍處實地勘查。（馮惠宜攝）

高大成也到生命禮儀所崇德館詳細檢視賴男遺體。（馮惠宜攝）

高大成也到生命禮儀所崇德館詳細檢視賴男遺體。（馮惠宜攝）

台中賴姓高中生擁5億房產卻在與夏姓代書助理同婚登記後兩小時離奇墜樓身亡，該案在賴母揭露後引發軒然大波。法醫高大成今（21）日親自到賴男被發現陳屍處以及殯儀館協助家屬釐清死因，高大成直指，賴男陳屍處離大樓只有2公尺，不像是從10樓墜落，且檢視遺體，只有右手骨折有出血，沒有顱內、腹部出血，也不像10樓墜落，不能排除他殺。

中山醫學大學法醫系主任高大成今中午由賴母委託律師許哲維陪同下到賴男被發現陳屍處實地勘查，並走訪大樓住戶及管理員，他指出，賴男被管理員發現時趴在離大樓牆壁兩公尺處，但一二樓間有一個突出的屋簷造景，依拋物線原理，至少要離大樓三公尺遠，離奇的是他趴下的草皮，接觸不到十分鐘就已全枯萎，是不是因毒化物造成還要釐清。

高大成說，據九樓住戶說，從窗台看不到草皮，但他有聽到巨大聲響；因而他推測不是十樓墜落，因要採集二到九樓梯間是否有夏姓助理的指紋等跡證。

重新檢視賴男遺體後，高大成指出，賴男右手骨折有出血，應是生前骨折，背後有兩處橫的擦挫傷，但腹部、顱部都沒有出血的狀況，跟一般高樓墜落不是顱內出血致死就是胸腹大量出血致死不同。

他建議家屬向檢方請求，查驗胃部是否有毒化物反應，他說，現場檢視遺體，有聞到酒味，但沒有像杏仁的氰化物味道，但怕有其他毒化物，應驗胃重量，一般人胃約800公克，而如果超過1200公克或1500公克，即可能是因服毒造成血流代謝腫脹造成胃比一般人還要重。