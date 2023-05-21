大陸《環球時報》12日報導，被中國大陸網友謔稱「御用攝影師」的日本自衛隊艦機，近日再次密集跟蹤拍攝中共海軍艦艇連續穿航日本周邊海峽、形成「繞日」之勢。對此前海軍艦長黃征輝20日就表示「這次中國大陸派出五艘船貼著日本走，意義就是，請這G7國家注意，你們過去是怎麼欺負我們，我們現在不是當初那個滿清末年府代的國家了」，引發討論。

黃征輝20日在中天節目《前進戰略高地》中表示，「在這次7大工業國開會之前，從4月30日中國大陸派出五艘軍艦，繞到日本最頂頭，然後切出去，再繞到石垣島，最後回去，一共大概花了20天，完完整整非常密切的繞了日本一圈」，黃征輝坦言，「我現在開始慢慢的看得懂北京的所作所為，他們絕對不會做白工的，這代表我們大陸海軍不是滿清末年的北洋海軍」。

黃征輝更說，我們這次派出五艘船，就貼著你日本走，意義就是「請這G7國家注意，你們過去是怎麼欺負我們，我們現在不是當初那個滿清末年府代的國家了」，黃征輝最後也強調，「這次就是在傳達這個意思，不要忘了G7是一個習慣於團結起來欺負別人的國家」。