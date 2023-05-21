腸病毒疫情今年3月下旬升溫，預計5月底至6月中達到高峰，根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，全國已進入腸病毒流行期，台北市教育局提醒，各級學校及幼兒園應加強防治工作，若有學童確診腸病毒，應請假至少7天，幼兒園同一班級一周內2名以上確診，則應停課。

教育局說明，台北市學校或幼兒園有學童經醫師診斷為腸病毒（含醫師確診或疑似），應請假至少7天；如幼兒園同一班級在7日內有2名以上幼童確診腸病毒，該班級應停課。

教育局呼籲，腸病毒傳染力強，容易在教托育機構、親子常出入公共場域等傳播，學校及幼兒園與家長應加強衛教宣導，執行洗手5時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」及「內外夾弓大立腕」正確洗手步驟，落實環境清消，共同避免腸病毒流行。

教育局提醒，外出返家應先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童，且5歲以下幼童為併發重症高危險群，應留意腸病毒感染併發重症前兆，儘速至北市13家腸病毒重症責任醫院就醫。