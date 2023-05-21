新北中信特攻21日靠著第三節一開始打出誇張18比3猛攻，輕鬆擴大領先差距到20分以上，最後以120比93輕取地主台南台鋼獵鷹，特攻順利在總冠軍賽取得4勝0敗橫掃對手，拿下隊史首次台灣運彩T1聯盟總冠軍，更在今年季後賽7戰全勝「完美」封王，林韋翰拿下今年總冠軍賽MVP。

特攻一開賽很快就靠艾德、阿巴西兩人火力，取得10分領先優勢，幸好谷毛唯嘉及時用三分球救火，幫助獵鷹打完首節追成26比31局面；不過隨著獵鷹越來越不滿「國際」裁判的吹判尺度，雙方終在上半場還剩6分12秒爆發衝突。

當時林韋翰投進三分球，隊友金恩竟把球拿起(延誤比賽)丟給布拉，讓布拉氣到把球砸向金恩，金恩隨即衝上嗆聲，裁判連忙把雙方拉開，儘管這次衝突連1次警告或犯規都沒有，卻激起獵鷹反撲氣勢，打完上半場，獵鷹追成58比60。

沒想到特攻在第三節一開始，就打出誇張的18比3攻勢，獵鷹在這段期間不僅投6中1，更出現5次失誤，雙方差距轉眼變成18分，甚至接著擴大到26分，獵鷹簡直被打傻了，光在第三節，特攻單節進帳36分，反觀獵鷹只拿15分。

來到末節，獵鷹雖然仍不放棄，持續想要追回失分，可是特攻繼續靠著艾德、金恩、克力斯等洋將火力，始終保持20分上下的領先差距，獵鷹只能看著比賽時間越來越少，無奈接受在自家主場被對方宣告封王的悲慘結局。

艾德今天攻下全場最高35分，另有9籃板、4抄截，阿巴西也有22分，林秉聖17分、7助攻、4籃板及4抄截，克力斯17分，林韋翰11分、12籃板；獵鷹以阿修羅20分最高，德古拉19分、谷毛唯嘉19分、9助攻，布拉與簡偉儒各有14分。