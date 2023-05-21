2023年採購綠電規模，除了已簽訂的合約採購5,000萬度綠電，創全台最 大規模的採購案之外，中華電信執行副總經理林榮賜透露，近期已再簽訂一個1,200萬度綠電的採購合約，今年內還會再擴大綠電採購規模。

中華電信積極運用科技技術，董事長郭水義21日揭露三方向落實減碳，一，3G網路將於2024年上半年汰停，二，利用C-RAN技術降低基地台用電量。三，布局IOWN光纖網路。

郭水義則透露，中華電信近日公布大型再生能源案場的合作對象 。中華電信購買綠電及再生能源的總量，會從以往單年度購買，轉變為就像「砌磚」、「蓋教堂」一樣，每一年疊加上去。由於減碳量的其中的一半需仰賴購買綠電及再生能源，所以每一年採購的綠電規模一年比一年多。

林榮賜表示，中華電信的基準碳排，2020年79萬噸，2022年已降至71.4萬噸，減少了9.6％。這是很不容易的事，因為中華電信持續擴建全省IDC中心及5G網路，用電量每一年不斷上升，用電需求大、加上中華電信業務持續成長，兩年減少9.6％碳排量非常不容易。中華電信期待更多企業加入。

郭水義強調，若要達到節能減碳，就必須每年不斷擴增綠電採購量，為加速碳排量降低，中華電信祭出兩項措施，一半透過節電，另一半透過購買再生能源。郭水義強調，中華電信是碳排「小咖」，但賦能是「大咖」

中華電信21日攜手羽球天后戴資穎，於桃園蘆竹海岸舉行系列植樹活動，郭水義宣布加碼造林計畫，戴資穎奪勝一場賽事原先規劃捐贈100棵樹，將加碼為1,000棵，且擴大規模到8年種15萬棵，並將3年計畫延長為8年至2030年，且植樹數量從1.5萬棵一口氣加碼為15萬棵，中華電信並協助盡力提供土地，以3,000顆需要0.59公頃土地，15萬顆樹需要30公頃土地。