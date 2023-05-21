資深狗仔葛斯齊近期公開金鐘主持人薛紀綱偷吃證據，掀起熱烈討論，沒想到昨（20）日與前AV導演圤智雨一起直播時再爆猛料，指出已婚的賀軍翔近日替好友張勛傑慶生，喝太嗨就和酒店小姐喇舌；圤智雨今（21）日在臉書發文重提爆料一事，都忍不住讚嘆「好在沒有惹到他」。而賀軍翔經紀人則表示，還未聯繫到本人。

圤智雨昨日晚間與葛斯齊開直播，葛斯齊不僅加碼曬出薛紀綱偷吃床照，又再爆男星猛料，讓圤智雨今日在臉書表示，「葛斯齊爆料賀軍翔去王牌（酒店）！我只能說小葛太猛了」，還說手握賀軍翔與酒店小姐喇舌勁爆畫面。

而圤智雨親眼見證葛斯齊實力，也佩服他敢在大陸直播上公開講，還直言「現在好在我沒有惹到他」。記者詢問後，對於葛斯齊的爆料內容，賀軍翔執行經紀人表示還沒聯繫到賀軍翔本人，所以還待釐清，有進一步回應後會對外說明。

其實葛斯齊19日就曾預告520要再爆料，有不少人就敲碗想知道又是誰，「太刺激了」、「期待」。昨晚葛斯齊在直播公開再爆料的對象，是大導演陳凱歌的兒子陳飛宇和賀軍翔。