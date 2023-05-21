國中教育會考今落幕，新北考區共29個考場、1007間試場，共3萬742人報考，20日缺考計504人，到考率98.36％，21日缺考計592人，到考率98.07％，平均兩日到考率約為98.22％。

新北市教育局指出，整體而言試場秩序良好，會考首日違規49人、次日違規19人，樣態多為逾時作答、於答案卡作標記、攜帶非應試用品、手機鈴聲響起等。違規情形由監試委員當場依實際情況紀錄，是否計列違規將提至新北考區試務工作協調會審議確認，視情節依規定處理。

今年各科試題及參考答案，教育部今日下午2時後將公布於國中教育會考網站(https://cap.rcpet.edu.tw/)，考生本人或考生教師如對試題有疑義，可於5月21日下午2時至25日中午12時，向台師大心測中心提出申請。會考成績可於6月9日上午8時後上網查詢，並於6月11至12日每日上午9時至下午4時受理成績複查。