針對屏東飛龍瀑布溯溪意外，屏東縣消防局稍早證實，吊鉤在岩壁的女子經長時間攝影發現其姿勢都沒變過，研判已經罹難，另稍早在百米深潭看到1個粉紅色背包的下方有一具男性大體，目前大體已經搬上岩石上，等待直升機吊掛，因此確定全案目前已2死3失聯5獲救。

屏縣府發言人鄞鳳蘭指出，經屏東縣消防局特搜大隊回報，對於吊鉤在岩壁的女子，經長時間錄影後發現她的姿勢都沒變過，因此研判已經罹難，但因該搜救地點要經過很深的水，所以目前要搬下大體比較困難。

吊鉤在岩壁的女子經長時間攝影發現其姿勢都沒變過，屏東搜救隊研判已經罹難。(屏東消防局提供/謝佳潾屏東傳真)

此外，特搜隊也回報稱，3點10分許，在飛龍瀑布上方的百米深潭看到一個粉紅色的背包，當搜救人員靠近時發現有一具男性大體，目前該大體已經靠人力搬運至岩石上，等待直升機吊掛中。

鄞鳳蘭說，因地形險峻，所以搜救上有困難，第1架飛機飛到罹難地點時就飛了很久，一直在尋找，實在不是很好找，加上有水有風切，所以在靠近上很困難，目前都是靠人力走過去找

鄞鳳蘭說，目前又發現另一個背包，但不確定下方有沒有人，搜救人員正靠近確認中。