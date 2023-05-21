新北市長侯友宜日前獲國民黨徵召參選2024總統大選，在一份最新民調中，不管是藍綠對決、亦或是藍綠白皆參戰的三腳督局面，侯的支持度皆為第一。對此，媒體人韋安認為，侯友宜之所以最讓人民信任的原因，分別是有經得起考驗的政績，以及他「真誠」的個性。

根據《TVBS》18日所公布的民調顯示，侯友宜、民進黨總統候選人賴清德以及柯文哲的支持度分別為30%、27%、23%；若侯、賴進行一對一對決，兩人的支持度分別為48%、37%。

韋安昨在臉書發文指出，侯友宜之所以能在政治人物中最受人民信任，首先是他幾十年來都認真地好好做事，且在各個職位上，都有經得起檢驗的成績。第二，則是侯友宜的本色和真誠，他曾願意不顧生命，經歷30多場槍戰來保護人民，且他從前會，未來也會這樣做。

韋安認為，侯友宜靠著熱血本色，成為了「硬漢英雄」，靠著真誠和有溫度，則讓他成為能與民為伍的非典型政治人物。韋安也提到，侯友宜說出來的話實實在在，從來不會粉飾摻假，因此，台灣人信得過他，並帶著「感情溫度」，來支持像他這樣願意流血、流汗，為人民做事的人。

韋安提到，真誠和溫度是侯友宜與其他競爭者最大的差別，當人民相信侯的真誠可信，又有溫度與民親近，且不太相信其他候選人所講的話時，這場選局的結果也差不多抵定了。