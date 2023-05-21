雲林縣政府舉辦新住民災害應變活動，親子學習心肺復甦術等各種急救技巧。（張朝欣攝）

雲林縣新住民已超過1萬6000餘人，在全台各縣市排名第9，縣府為協助新住民融入社區共同防災，21日在元長鄉新生國小舉辦災害應變活動，30餘名新住民媽媽帶著孩子參與，了解面對地震、颱風等天然災害時，如何自救救人，同時藉由植栽保育水土，身體力行打造宜居安全的生活環境。

近年來因氣候變遷，面對環境及大自然的災害挑戰日趨嚴峻，為因應未來可能發生的重大災害，民眾有必要未雨綢繆，新住民已是台灣社會的重要族群之一，不管在工作上或家庭中認真付出，形成一股安定的力量，為提升與增進新住民應變能力，雲林縣政府特別舉辦此次災害應變活動。

縣社會處處長林文志表示，新住民媽媽帶著孩子共同參與災害應變活動，課程包括心肺腹甦術、哈姆立克急救法、地震與火災因應等，可親子學習各種意外發生時如何面對，藉由加強應變能力自救救人，這股力量將是未來台灣重要的安定力量。

另外，課程還請來青年農民聯誼麥寮分會長許惠如擔任副課程療癒盆栽講師，藉由植物栽種了解水土保持與大自然的關係，植栽也可改善人的身心靈狀態，透過新芽、花開、花落的生生不息自然生態，安撫精神與身體，平靜從容面對各種挑戰。

新住民媽媽說，以前學習課程大多是烹飪美髮、親子知識等生活技能，這次活動學到很多急救方法、災害應變能力，讓她們對自己更有信心。

縣社會處指出，對於家庭及經濟需要支持扶助的新住民，縣府以公私合力模式，設置「新住民家庭服務中心」，以及整合型「新住民社區服務據點」，提供專業社會福利服務，確保新住民的生活狀況及權益。