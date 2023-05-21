台北市警察局為打擊非法組織，規劃「靖城專案」，但國民黨台北市議員秦慧珠要求，幫派人數逐年只增不減，掃蕩幫派次數增加卻仍跟不上幫派增加的速度，只要是幫派組織，警局就要全力緝拿歸案。警局回應，將持續以「系統性掃黑」策略，針對人、金流、行業及資通媒介等面向打擊，並成立「掃黑專責隊」蒐報情資，聚焦打擊。

靖城專案查獲162位通緝犯、強盜搶奪2人、恐嚇取財1人、重利1人、違法槍砲條例1人、違法毒品條例74人，其他如故意傷害罪、賭博罪、公共危險罪、毀損罪等共破獲530人。但依台北市警察局提供2014至2023年幫派資料，註記幫派組合增加15個、重點幫派組合12個，註記幫派組合成員增加447人以及準註記幫派組合成員815人。

秦慧珠指出，幫派人數逐年只增不減，掃盪幫派次數增加，卻遠跟不上幫派增加的人數，正所謂道高一尺，魔高一丈。警局認為針對幫派組織需要有犯罪事實才能採取行動，但幫派組織本身就是犯罪，因此只要是幫派就應該要行動。

秦慧珠要求，根據立法院緊急三讀通過的《組織犯罪防制條例部分條文修正草案》，並非幫派組織犯罪，警局才能採取行動，而是只要是幫派組織，警局就可以以《組織犯罪防治條例》偵辦，台北市警察局須全力將不法幫派分子緝拿歸案，不容許讓黑幫分子氣焰囂張，還給台北市民一個安全的環境。

北市警局長張榮興回覆，黑道幫派正在轉型，對轉型也有充分的掌握，而為嚴懲組織犯罪，壓制黑幫氣燄，立法院也修正相關法令，現在任何公眾場合，不管以明示、暗示是幫派活動，只要是犯罪組織成員聚集超過3人以上，經警方命令解散3次後，就能以《組織犯罪防制條例》偵辦，最高可處3年有期徒刑、併科300萬元罰金。

張榮興強調，將持續以「系統性掃黑」策略，針對人、金流、行業及資通媒介等面向打擊，並成立「掃黑專責隊」蒐報情資，聚焦打擊，運用「第三方警政」策略，針對幫派經營或依附行業處所，斷絕金援。