築間餐飲集團搶人才拚了！築間21日表示，該團不僅祭出基層員工「一年4次調薪、晉升」，還加碼實施主管階級，享有每半年「分潤制」；甚至築間還啟動築星計畫，將招聘1,200人，徵選美、日海外職缺。為招募社會新鮮人，集團5月在全台自辦3場招募活動，掀起「搶人大戰」。築間餐飲集團今年第一季營業額14.6億元，年增33.4％，創單季新高。築間餐飲集團兩個全新品牌「絵馬別邸」及「NAKAMA」分別於今年3月及5月正式對外營運後，預計將再開3～4個全新品牌，包含以麻辣鍋為主的鍋物品牌，及兩個以韓國為主的燒肉品牌。

築間今年預估將再開出60家分店，門店總數將達200家，目前除國內持續進行展店計畫外，更積極布局海外市場，現階段以日本及美國為優先。隨市場運營能量翻轉，在內需人力短缺的情況下，築間餐飲集團董事長林楷傑，還霸氣祭出基層員工「一年四次調薪」機會，高階主管享「一年兩次分潤制」，祭出優渥福利，除犒賞現職同仁外，更希望爭取更多餐飲人才加入。

另外，海外展店計畫，築間現職同仁可優先經內部徵選，有機會隨集團展店腳步，外派到日本及美國，實現海外就業夢想、開拓視野。

林楷傑進一步指出，今年集團啟動「築星計劃」，主要是廣納新世代求職者參加徵才面試活動，透過1年扎實且完整培訓制度，跨品牌的實戰機會，可快速育成專業餐飲主管人才。

集團首次舉辦北、中、南全台3場大型徵才活動，分別於5月21日台中金典酒店、5月27日高雄萬豪酒店舉辦，可事先透過網路報名或至現場報名。築間餐飲集團首次自辦徵才活動，預計招募職缺包含總部後勤單位、營運單位外場服務員、廚房內場助理、廚師、儲備幹部及店主管等。築間餐飲集團員工人數目前約3,000人，今年預計再招聘1,200名員工。林楷傑提到基層人員起薪3.2萬元起，外場服務人員平均薪資大約是4萬元，高於主計處公布餐飲業平均薪資逾3.61萬元，店主管更是上看5.2萬元起。以2022年為例，總計發出超過5000萬元的年終獎金、年度獎勵晉升超過3,000人次。至於員工福利方面，集團每年提供健康檢查、三節福利、婚喪禮金、春酒餐宴，及員工旅遊活動等。另外，就職滿一年，公司還會頒發純金999生日金幣等優渥福利。