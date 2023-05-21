出門在外難免會有需要朋友幫忙的時候，有些人卻很害怕造成別人的困擾。《搜狐網》命理專欄分享，巨蟹座、處女座、天蠍座和水瓶座的人不喜歡麻煩別人，所以當他們遇到困難或需要抒發情緒的時候，通常不會主動尋求朋友的幫助，或是找朋友訴苦，而是獨自一人默默消化，有什麼委屈也都全往肚子裡吞。

▎巨蟹座

巨蟹座非常情緒化與敏感，且喜歡和熟悉的人相處，不習慣跟陌生的人打交道，當他們遇到困難，往往需要情感上的支持，但因為不喜歡透露太多私事，明明很需要一個傾訴對象，卻不主動尋求幫助，因此若注意到巨蟹座比平時更內向，最好主動詢問他們發生什麼事，是否有心事想要分享。

▎處女座

處女座個性獨立自主，對自己的要求很高，遇到困難時會因為難為情而不願向他人求助，習慣自己解決所有問題，但情緒難以獨自消化，所以內心往往會變得更加封閉，對工作的專注度也跟著下降，如果注意到處女座最近的行為有點反常，最好主動詢問他們是否有需要幫忙的地方。

▎天蠍座

天蠍座容易忌妒且多疑，雖然和朋友保持親密的關係，卻又不喜歡洩露過多私人資訊，需要花費很長的時間才能信任一個人，當遇到困難想要找人幫忙、訴苦時，他們因為擔心朋友不在乎，而不會主動向朋友傾訴，如果發現天蠍座比平常更易怒，很可能就是他們需要幫忙的跡象，請主動向他們伸出援手。

▎水瓶座

水瓶座喜歡自己解決問題，並迴避情感表達，當他們開心時，會樂於將喜悅分享給身邊的人，但當難過時，他們就會變得退縮，因為不希望自己的煩惱造成朋友的負擔，如果發現水瓶座經常一個人待著，建議可以多多陪伴他們，他們會非常高興，並暫時忘卻一些煩心事。