富邦悍將休兵1天後作客桃園面對樂天桃猿，21日做出球員異動，將郭俊麟降二軍，拉上歐書誠，總教練丘昌榮也賦予郭俊麟重回先發的任務，而原本郭俊麟在一軍長中繼角色則交給李子強擔任。

郭俊麟開季被定為在長中繼，9場後援出賽共投17.1局、自責分率4.67，雖然過去在日職時期也曾擔任過長中繼角色，但因為台日對球員熱身準備時機不同，一開始讓他有點不適應。

「在日本是不管會不會上場都會叫你熱身，讓你隨時保有上場的氛圍，但台灣在我這個位子是有要叫你才會熱身。」郭俊麟表示，雖然在台灣的熱身時機不同，自己仍努力保持上場的心態，「不過比賽分差沒辦法控制，只能想辦法讓自己盡量調整。」

由於長中繼角色出賽時間不固定，郭俊麟之前在日職就曾遇過約20天沒出賽，結果一上場就對火腿隊洋將投出觸身球，教練詢問他狀況，他回答是因為太久沒比賽，「但教練說這就是職業，必須要想辦法調整，在台灣也是有7、8天沒比賽，就利用傳接球調整，有上場就好好表現。」

開季從中繼出發，郭俊麟坦言當時還會有想回先發的念頭，但後來逐漸適應任務後也沒有繼續執著角色定位，只要球隊有需求就接受教練團安排，「剛剛（郭）勇志也說你也比較喜歡先發，利用這10天把自己調整好，看能不能讓教練覺得你確實適合先發，給教練好印象。」