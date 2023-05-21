飯島氏銀鮈。（新竹林管處提供／李京昇苗栗傳真）

新竹林區管理處最近與台大舉行飯島氏銀鮈保育行動平台會議。（新竹林管處提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣後龍溪與多條支流，是瀕危的1級保育類野生魚種「飯島氏銀鮈」重要棲地，新竹林區管理處最近與台大舉行飯島氏銀鮈保育行動平台會議，針對族群現況、生存危機與保育策略等議題交流，希望藉此透過各方參與推動保育。

該平台會議有林務局新竹林管處、經濟部水利署第2河川局、農委會水土保持局台中分局、農委會農田水利署苗栗管理處、農委會特有生物研究保育中心、苗栗縣政府水利處、苗栗縣頭屋鄉公所等政府行政部門人員出席。

新竹林管處委託台灣大學森林環境暨資源學系副教授劉奇璋團隊，執行「飯島氏銀鮈族群生態調查與保育行動」研究計畫，研究成果發現飯島氏銀鮈多分布於後龍溪支流的沙河溪、鹽水坑溪及南湖溪，偏好棲息於水流緩慢且覆有砂泥底質的環境，並推測1年之中約有2個繁殖期。

但近年因河川治理工程相繼引發「飯島氏銀鮈」保育議題及關注，工程也曾因保育議題而暫停。會中，第2河川局與代表苗栗縣政府的生態顧問公司分別就飯島氏銀鮈的重要原生棲地，包括後龍溪與沙河溪，分享河川治理與物種保育的經驗；台中市野生動物保育學會分享同為一級保育類的「巴氏銀鮈」面臨的生存困境與保育對應策略，強調保育工作應加強與水利工程人員的溝通與對話，為飯島氏銀鮈保育之路提供借鏡與反思。

特有生物研究保育中心助理研究員楊正雄認為，淡水魚的保育不僅僅是學術研究人員的責任，最貼近物種棲地的第1線水利工程人員，及在地民眾的守護與關懷，才是保育工作得以永續推動的重要助力。

新竹林管處長夏榮生表示，平台會議是飯島氏銀鮈保育工作推動的開端，希望透過保育平台建立各單位及在地夥伴的溝通管道，共享保育資訊並交流知識，協力擬定相關保育策略，期許未來有更多夥伴加入，共同朝河川健康、水生物永續生存的目標邁進。