回到主場的湖人依舊無法挽回劣勢不敵金塊，已經來到淘汰邊緣，歷史上從未有球隊系列賽處於0勝3敗時翻盤，主力後衛羅素（D'Angelo Russell）陷入低谷遭到湖人球迷炮轟，總教練漢姆（Darvin Ham）則不擔心他的狀況，「只要繼續保持侵略性，此外他看起來都很好。」

G3羅素依舊先發上陣，只攻下3分、3籃板及4助攻，還發生3次失誤，在這系列賽場均7分、三分球命中率1成42，且對位賈瑪莫瑞（Jamal Murray）、波普（Kentavious Caldwell-Pope）也討不到便宜，無論是進攻還是防守，完完全全都是球隊的黑洞。

《ESPN》記者羅威（Zach Lowe）指出，湖人最佳先發陣容為詹姆斯（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）、里夫斯（Austin Reaves）、薛洛德（Dennis Schroder）及八村壘，這個組合在今年季後賽的場上正負值為+28，不過漢姆依然堅決八村壘從板凳出發，唯一變陣就是從G1的三後衛陣容，到最近兩場拉上防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）上到先發。

知名記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）例行賽時曾透露，湖人有意在今年夏天續約羅素，後者也有意長留，《ESPN》則引述相關人士說法，湖人球團擔心若把羅素擺在替補席上，可能會在今夏失去他。但羅素季後賽虎頭蛇尾的表現，也會影響湖人續約意願。