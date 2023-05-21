桃園中壢20日發生台版浩克大鬧超商事件，警方最後雖然順利將鬧事襲警的朱姓男子逮捕，但也發生中壢派出所王姓員警棒打朱男12下，遭質疑執法過當，中壢警分局當日晚間立即懲處，除該名員警外，所長、分局長也遭連坐罰，王員預計22日也將被依傷害罪嫌函送法辦。

朱姓男子20日情緒失控大鬧超商亂砸貨品，警方獲報前往處理，他不僅情緒未平復，反而開始攻擊員警，為制止襲擊行為，員警對朱噴辣椒水，豈料他瞬間陷入失控持續怒吼並有攻擊行為，待他情緒稍微冷靜後坐在超商外階梯，先前慘被數度揮拳的王姓員警，持警棍朝朱連擊12下，影片曝光後遭質疑執法過當，當日晚間警方也因該員警執行職務過當行為記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分。

王姓員警今年32歲，從警6年都是在轄區複雜且常有打架情事的中壢派出所服務，同事也為他抱屈，認為王是一個非常認真的警察，也算一個老學長，但絕對不是爆走型的人，否則在複雜的中壢早就會因爆走或是執法不當被調走。據了解，事發後王姓員警也表示自己不是情緒失控才會爆打朱男，而是擔心朱當時口中仍念念有詞，怕他情緒再一次爆發，擔憂會再有攻擊行為危及到其他人，才會持警棍打他。

中壢警方檢視民眾及超商提供的影片過後，認為王姓員警棒打朱男，有稍微執法過當之嫌，且輿論討論的沸沸揚揚，案經召集重要幹部決議才立即給予懲處。