112級國中會考21圓滿落幕，卻傳出小港國中考場發生英文聽力閱讀出包事件。今日上午最後一堂英文聽力測驗考試時，考題的隨身碟竟是空白的，據了解，隨身碟可能在拷貝時沒有完成，所幸監考老師反應相當靈敏，趕緊拿出備用隨身碟，才讓考試圓滿落幕。但也有中山高中考場學生反映，考試過程中不只有狗狂吠影響作答心情，還有汽車警報器狂響，整個考場鬧哄哄，非常影響作答。

據了解，事發在今日上午考英語閱讀及英語聽力的空檔時間，監考老師在試場進行前置作業測試時，發現考試用隨身碟內容為空白，還好監考老師反應快，立即將備用隨身碟拿來使用，才讓考試順利完成。

不過也有另個考場發生非預期事件，有考生反映，考試期間有狗在校外狂吠，且時間相當長，導致學生無法專心做答；同個考場也發生路邊停放汽車警報器狂響事件，而且狂響次數高達4次，嚴重影響考生作答心情。

另外高雄考場此次會考違規事件有7件，其中2件為提早翻開試題本、提前作答或逾時作答，經制止後停止者；攜帶智慧型手環及手機等進入試場，且隨身放置者4件；電子錶發出聲響者1件。