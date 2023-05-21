坎城紅毯星光熠熠，珠寶自然是不可缺少的要角。蕭邦（CHOPARD）是坎城影展的官方珠寶贊助商，自然是紅毯大贏家，剛榮任蕭邦品牌大使的湯唯和擔任蕭邦最具潛力演員獎教母的娜塔莉波曼 (Natalie Portman) 領銜紅毯，此外寶格麗、FRED珠寶也不乏女星愛戴，為紅毯更添星光。

湯唯走上國際影壇，穿浪漫公主風禮服搭蕭邦珠寶走坎城紅毯。（CFP）

今年蕭邦傾全力支持坎城紅毯，並在影展前夕宣布由湯唯擔任品牌代言人，幾乎囊括所有紅毯焦點。湯唯近幾年成功進軍國際影展，今年更以新作《The Zone of Interest》登上坎城紅毯，分別穿上馬來西亞The Atelier公主風高訂禮服與Alberta Ferretti酒紅色絲絨禮服走紅毯，身上佩戴蕭邦紅毯系列鑽石套件，偌大的鑽石主石耀眼奪目，貴氣逼人。

娜塔莉波曼受邀擔任蕭邦最具潛力演員獎教母，穿DIOR藍色禮服搭蕭邦藍寶石項鍊與戒指。（美聯社）

受邀擔任蕭邦最具潛力演員獎教母的娜塔莉波曼也有備而來，為了出席蕭邦舉辦的潛力演員獎頒獎典禮，藉此機會提攜影藝圈的晚輩後進，身穿DIOR粉藍漸層亮片禮服搭配蕭邦藍寶石項鍊與戒指，展現女王的巨星氣勢與氣度。