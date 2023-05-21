屏東霧台鄉飛龍瀑布20日傳出有溯溪團因溪水暴漲受困，目前10人中確定有5人平安獲救、2人死亡、3人失聯；對此，霧台鄉長巴正義指出，飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」是魯凱族禁地，平時連族人都很少進去。

巴正義指出，百年前部落間會互相出草，族人會沿著山壁行動，期間還會將火把熄滅以隱匿行蹤，但也因此導致不少掉落山谷的意外，而當出草成功時，族人會把斬首後的人頭掛在瀑布一帶，因而有了「人頭瀑布」之稱，之後又改成飛龍瀑布。

巴正義說，「人頭瀑布」一直以來都是魯凱族禁地，族人沒事不會進去，梅雨季來時更不會進入，而且瀑布下面有漩渦，一個不小心人就會被帶進去，加上大雨時峭壁會有石片掉落，非常危險，原住民知道這些都不會靠近，漢人就不知道了。

巴正義說，經過此次意外後，公所希望可以在入口處貼上告示禁止遊客進入，但因飛龍瀑布不是霧台鄉自然人文生態景觀區，所以沒無法強制管制，目前只能透過勸導的方式。

對此，屏東縣長周春米表示，未來飛龍瀑布是否列入自然人文生態景觀區，將針對這次意外事件進行通盤檢討。