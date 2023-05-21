豐原區三陽公園客庄禾埕多功能場域啟用未來可望成為活絡客家文化的重要推進場所。（馮惠宜攝）

繼東勢、新社之後，台中市政府斥資2700萬元，於豐原三陽運動公園打造客庄禾埕多功能場域今（21）日落成啟用，市府客委會表示，豐原區三陽公園客庄禾埕多功能場域啟用為台中市再添一座多功能場域，期待該體育休閒、社會教育與藝文的多元活動空間，能成為當地活絡客家文化的重要推進場所。

市府客委會21日盛大舉辦台中市豐原區三陽公園客庄禾埕多功能場域落成啟用典禮，由客委會主委江俊龍與勞工局長張大春代表市長盧秀燕主持，立委江啟臣也受邀參與。

江俊龍指出，豐原地區總人口超過16萬人，客家人口佔了4分之1，受中央列為客家文化重點發展區，市長盧秀燕上任以來，貼心照顧市民的健康運動與休閒需求，積極向中央爭取建設一處富客家文化意象且有綜合活動空間功能的場所，感謝立委江啟臣在國會大力協助爭取經費；並感謝中央客家委員會的支持、歷任豐原區長與在地議員、里長的合作推動，將三陽公園做為興建基地，打造出里民休閒運動、育樂及聚會活動的最佳場所。

江俊龍說，「禾埕」客語意思為晒穀場，是早期客家人晒、打穀的場所，希望藉由禾埕建置計畫，讓客庄居民在多功能的活動空間中，除了滿足休閒運動的需求，更能透過集會交流的過程，加強族群彼此間的分享與聯繫！

江俊龍也提到，除了最新落成的豐原區三陽客家禾埕球場外，東勢中山國小及新社復盛環保公園旁的禾埕場域也都在去年完工啟用，截至今日，台中市爭取到的三座禾埕球場已全數完工啟用，感謝每一位參與協助的人士。

立法委員江啟臣致詞表示，希望中央繼續協助台中山城客家重點發展區的建設，讓大埔客家文化成為台中之光。