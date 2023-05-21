女星米可白（趙亦瑄）近期帶著媽媽到維也納旅遊、過母親節，她昨（20日）才發文分享身穿低胸蘋果綠小背心去吃早餐，還被媽媽虧：「吃早餐穿這樣，有事嗎？」而米可白今（21）日稍早再曬火辣穿搭，她以一襲粉紅色深U、細肩帶貼身洋裝吃早餐，傲人美胸和白嫩肌膚全都露。

米可白稍早曬火辣吃早餐穿搭照，只見她以一襲粉紅色深U、細肩帶貼身洋裝入鏡，大方解放傲人美胸和白嫩肌膚，米可白大膽嘗試粉色系，還標記：「草莓牛奶的顏色很美」，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言狂讚：「好看又辣」、「應該看你會看到忘了吃早餐」、「好性感」、「清新脫俗的美」。

由於米可白才因辣穿低胸小背心吃早餐，被媽媽虧「有事嗎？」讓網友好奇問：「媽媽這次有沒有説，吃個早餐穿這樣，有事嗎？哈哈」，米可白則透露：「她這次靜默」，有人則好奇米可白穿這麼辣，出國旅遊有豔遇嗎？她則留言認了「有」。

37歲米可白（趙亦瑄）以兒童台葡萄姐姐出道，近年積極參與戲劇演出，接連在《生生世世》、《一個屋簷下》挑大樑演女一，日前則和安心亞、楊子儀合作時代劇《牛車來去》，戲劇成績亮眼。