桃園中壢20日發生台版浩克大鬧超商事件，警方最後雖然順利將鬧事襲警的朱姓男子逮捕，但也發生中壢派出所王姓員警棒打朱男12下，遭質疑執法過當，員警面對體型相對壯碩但沒有持刀械武器的同時該如何自保，中壢警分局教官黎玉山也說，有一套SOP模式，當下員警應該先將朱男引至超商外，才能避免自己也受傷。

黎玉山表示，警方接獲報案時，同時要先了解現場狀況，看是聚眾鬥毆還是只有單人的鬧事、有沒有持刀械武器等，才能照狀況不同派遣適當警力前往處理。可以看到事發當時只有朱男1人，員警到場後應先觀察狀況，朱男體型相對壯碩，也明顯可以得知他是「有練過」的人，出拳都是朝人的頭部攻擊，有相當的致命風險，若碰到相同狀況，建議員警應該1人1邊，避免同時遭受犯嫌攻擊，且應先用言語或其他方式將人引誘至戶外，因為超商內部狹小貨品又多，員警一旦遭受攻擊並不好躲，等人到戶外後，若犯嫌情緒仍然失控，適當時機再施以辣椒水、電擊槍或是警棍，並等待支援警力到達再將人制服。

他也說，遇到攻擊性強的犯嫌，員警自己不可能沒有危害，而是要把自身的危害降到最低，看到處理案件的員警自己也受傷，心理也感到相當不捨。