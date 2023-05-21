藝人瑤瑤（本名：黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，精緻外貌和火辣身材受到許多觀眾喜愛，節目上傻大姐的個性總能創造不少笑點，是許多綜藝節目的熱門嘉賓，近日她秀出上節目穿搭，Y2K風格展現青春一面，不過粉絲卻注意到襯衫下的火辣身材。

5月20日當天，瑤瑤在社群平台曬出美照，並表示自己是「Y2K妹子」，Y2K是Year 2000 problem，源自於1990年代末期到2000年初期的流行穿衣風格，短版上衣和迷你裙為流行風格的特點；背景是綜藝節目的攝影棚，她穿著半截式襯衫，底下穿了黑色運動內衣，由於襯衫扣子只扣最上面一顆，豐滿雪乳和小蠻腰大方見客，深邃事業線讓網友看到目不轉睛。貼文一曝光，不少網友表示：「祝瑤瑤520快樂」、「好小件襯衫」、「太兇了！」、「衣服快蹦開了」、「這衣服很厲害」、「辣死了」。

瑤瑤與韓籍男友李振遠交往5年，曾一度談婚論嫁，一同在台灣買房子，但後來因金錢觀念不和分手，她曾在節目中爆料男友不付房租和生活費等開銷，而經過協調後前男友已經沒有欠錢了，兩人只是觀念不同，她也表示剛開始和韓國男生戀愛會感覺很幸福，但不能接受韓國人的大男人主義，當時她與前男友第一次見面去吃雞湯，一鍋大約6百塊，前男友就說便宜想多點幾隻，「也因為那次，我對他一開始的印象就有點不好，有一陣子他約我，我都不想出去。」但吳宗憲認為男方舉動合情合理：「剛交往一定會打腫臉充胖子。」