G7（七國集團）廣島峰會發表聯合聲明等文件，其中包括涉華議題，並提及台海局勢、東海、南海、涉港、涉疆、涉藏、核武等問題，還說要警惕中國的「經濟脅迫」。中國駐英國大使館微信公眾號21日發表聲明，痛斥七國集團歪曲事實，粗暴干涉中國內政，惡意詆毀中國，中方對此強烈不滿、堅決反對。

聲明指責，七國集團廣島峰會是一次失敗的會議，非但沒有為世界的和平、穩定和繁榮注入動力，反而盡幹製造陣營對抗、損害地區穩定、壓制他國發展的事。

「必須指出，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事。一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針。」聲明稱，七國集團口口聲聲維護台海和平，卻絕口不提反對「台獨」，這實質是對「台獨」勢力的縱容支持，只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

聲明重申，香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。中方堅決反對七國集團打著「人權」幌子對此說三道四。七國集團應當停止對中國指手畫腳，深刻反省自身歷史和人權劣跡。

聲明強調，中國是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者。在東海、南海問題上，有關國家應切實尊重地區國家維護和平安寧的努力，停止利用涉海問題挑撥地區國家關係，擾亂海洋安全、攪局地區形勢。

聲明諷刺，至於所謂「經濟脅迫」，美國大搞單邊制裁、「脫鉤斷鏈」，把經貿問題武器化。美國才是真正「脅迫者」，迄今濫施制裁損及全球近一半人口。七國集團甘當幫凶同謀，將對世界經濟貽害無窮，最終必將損人害己。

聲明指出，中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平。中國是五個核武器國家中唯一作出上述承諾的國家。中國的立場光明正大，不容歪曲抹黑。

聲明表示，中國作為負責任大國，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。中國決不接受少數國家主導、炮製的、以意識形態和價值觀划線的所謂「國際規則」，更不接受服務於「美國第一」和少數國家既得利益的「小圈子規則」。

聲明呼籲，中國要奉勸七國集團，西方幾個國家肆意干涉別國內政、操縱世界事務的時代早已一去不復返了。中國敦促七國集團反躬自省，改弦更張，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止遏制打壓他國，否則，只會激起國際社會和各國人民更加強烈的反對和抵制。