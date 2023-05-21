八德3號社宅內的新圖書館八德分館，可放約2萬冊圖書，預計10月進駐完成。（市議員呂林小鳳提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市近年來積極興建社會住宅，不料受到疫情波及，再加上營建物料上漲、人力難尋等狀況，其中以八德3號社會住宅延宕最嚴重，廠商最高將面臨4800萬元罰款。對此住宅發展處回應，八德3號社宅已進入驗收階段，目標9月開放入住，考量雨天、疫情影響，罰款金額會有所調整，目前還在審核中。

桃園為推動社會住宅政策，持續在市內尋找土地興建社宅，住發處盤點，目前已啟動31處社宅，分別有11處已完工、4處施工中、8處工程招標中、6處規畫中，另有9處社宅儲備基地，後續將配合市民居住需求及都市發展狀況做滾動式調整。

住發處坦言，近年受到疫情及缺工缺料影響，許多大型工程受到波及，進而造成工程頻頻延期，社宅興建也免不了遇上這些問題，市府的確有接獲許多廠商反應，其中又以八德3號社宅最為嚴重，不過目前已經完工、進入驗收階段，要力拚9月開放入住。

市府斥資24億元建置八德3號社宅，為地上21層、地下3層建物，內部配有店鋪、日間照顧中心、社區照顧關懷據點、幼兒園及圖書館，提供1至3房多元房型共524戶。

住發處表示，八德3號社宅延宕1年多，依約規定未在預定完工日期竣工將按日計罰，罰則上限為總工程費用的2％，經計算已達罰款上限，廠商最高需面臨4800萬元罰款，不過廠商已提出天氣因素、疫情影響並有申請工期展延，罰款金額會稍微下修，目前還在審核資料中。

此外，圖書館八德分館也將搬遷至八德3號社宅內，市議員呂林小鳳表示，社宅內的新圖書館八德分館佔地約500坪，可放2萬冊圖書，有利於未來住戶入住後可以就近閱讀。另也希望能活化舊分館，舊分館使用時間已久，也希望能改建成為市民活動中心與區公所辦公室等，滿足地方需求。

對此市府回應，配合社宅的啟用，預計新圖書館八德分館將於10月進駐完成，至於舊館舍如何運用，會一併評估改建為活動中心及八德區公所辦公使用的可行性。