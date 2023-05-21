全家「烤蛋白餐盒」95元，搭指定副餐享1件折5元優惠。（全家提供）

7-11「21Plus 香草烤雞腿時蔬餐」，89元。（7-11提供）

OKmart「岩島成-奶酥蔓越莓熟麩麵包」，38元。（OKmart提供）

養生飲食趨勢崛起，加上天熱讓人口味變得清淡，標榜營養少負擔的餐點不只健身族喜愛，想在夏季秀好身材的民眾也成為潛藏的客群之一。超商觀察，相關鮮食早在3年前就很受歡迎，而沙拉、輕食便當需求自3月起就大幅提升2到3成，學校、辦公大樓附近門市銷量最佳。

全家健康志向系列鮮食與多位營養師監製合作，其中「烤蛋白餐盒」由運動營養師楊承樺聯名監製，使用洽富氣冷雞胸肉，搭配烤蛋白磚、雙味烤豆腐及水煮毛豆仁，豐富的優質蛋白來源，每份蛋白質含量高達34g，助攻運動後補充營養，現搭配指定副餐享1件折5元、2件折10元餐促優惠。

7-11觀察隨著氣溫上升，輕食便當銷量可較前月逐月成長，看好偏好輕食的年輕客群持續增加，推出多款不同類型的輕食便當，熱量皆低於500大卡，可滿足成人一日蛋白質、蔬菜的攝取，其中最受消費者歡迎的21Plus 香草烤雞腿時蔬餐，平均一年可熱賣超過300萬份，另外香烤雞胸鮮蔬餐（售價89元）亦是減醣飲食的外食族就近到超商全天候一日三餐好選擇。

OKmart攜手岩島成推出「熟麩聯名系列」，3款麵包分別加入南瓜子、核桃等多種高營養食材，其中「奶酥蔓越莓熟麩麵包」標榜融入富含多酚類物質的蔓越莓，且膳食纖維達到3g／100g以上，口感Q彈柔潤且口味大眾均可接受，可望再衝高業績1成以上。

想維持窈窕身材，控制卡路里攝取也是關鍵一環，萊爾富推出的「時蔬沙拉」，內含高麗菜絲、美生菜葉、蘿蔓片等多達9種時蔬，顏色繽紛抓住視線也勾起食慾，熱量低又能吃出多元滋味。