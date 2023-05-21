桃園市龍潭市場改造案完工，經濟部長王美花、市長張善政共同參加落成典禮並一起逛市場。（呂筱蟬攝）

桃園市龍潭市場改造案完工，經濟部長王美花、市長張善政共同參加落成典禮並一起逛市場。（呂筱蟬攝）

桃園市龍潭公有零售市場改造案落成，經濟部長王美花、桃園市長張善政21日參加完工典禮，開心逛市場與攤商、民眾寒暄。王美花說，透過市場改造成功，希望吸引更多年輕人願意走進傳統市場，張善政也表示，在地重要市場有傳統也有第2代的創新，希望攤商們未來精進服務品質，讓龍潭市場成為軟硬體兼備的觀光市場。

經濟部長王美花說，在新冠肺炎疫情嚴峻之時，沒有人敢去逛市場，經濟部提出計畫得到前行政院長蘇貞昌的支持執行市場改造計畫有2億元經費，包含新北保安市場、桃園龍潭市場及台南新市場，另外還有花蓮東大夜市，每一案約4000至5000萬元經費補助地方政府，她也要謝謝桃園市政府與經濟部合作，讓龍潭市場改造成功，而這樣的改造也讓市場新舊並陳，變得更現代化，希望吸引更多年輕爸爸、媽媽們願意逛傳統市場

張善政則說，整個龍潭市場整建7000多萬元經費，中央就支援了3分之2，讓整建能順利落成啟用，這裡是龍潭最重要的採買地方，歷史超過50年，攤商有的到第2代甚至第3代，看到這市場中有傳統也有第2代的創新，整建落成以後期盼未來軟體在攤商的服務面也能夠精進，讓市場發揮成為軟硬體兼備的觀光市場。

市府經發局表示，這次龍潭市場納入客庄元素進行改造，透過設置入口意象增加市場辨識度，並將照明系統、攤商營運空間等進行全面更新及美化，市場內原閒置空間也改造成休憩空間，希望藉由營造友善空間吸引更多遊客，逐步轉型為觀光市場。