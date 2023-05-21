許多人單身久了，很想脫單，但實際要進入一段感情之前卻又猶豫萬分，心態矛盾至極，對此《搜狐網》運勢專欄就點名4星座，單身越久越恐懼愛情，尤其是天蠍座最怕一片真心遭到踐踏，所以遲遲不敢談一場轟轟烈烈的戀愛。

▍牡羊座

牡羊座相當重情義，一旦認定了對方是朋友之後，就會真心對待，絕不會背叛這段關係，而單身的牡羊座之所以恐懼愛情，正是因為害怕全身心投入視若珍寶的戀情後，遇上不值得託付一生的對象，於是總在感情面前徘徊和等待。

▍處女座

處女座在感情中屬於樂於付出的類型，之所以懼怕愛情降臨，是因為不懂得應該如何和另一半更好地相處，尤其是習慣了一個人的處女座，面對規律的生活節奏突然被打亂，會顯得更加侷促不安。

▍金牛座

金牛座個性務實、擇偶標準高，一見鍾情的事幾乎不會發生在他們身上，尤其是金牛喜歡細水長流的戀愛關係，因此比較偏向日久生情。不過金牛座並不急著談戀愛，因為經營感情的成本太高，一旦失敗，之前的努力就會付諸流水，所以他們寧願多花時間來充實自己，也不願意隨便開始一段不可控的關係。

▍天蠍座

天蠍座在許多領域上都有傑出表現，即便失敗也會愈挫愈勇、迎難而上，唯獨面對感情，只要經歷了一次情傷，就需要花很長的時間恢復，才有勇氣面對下一場戀愛。單身的天蠍座之所以恐懼愛情，也是因為害怕遭到背叛，因為他們不希望自己的一片真心被不知道珍惜的人隨意踐踏。