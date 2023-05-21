賴清德副總統偕同嘉義縣長翁章梁視察地方創生成果。（廖素慧攝）

賴清德副總統今天偕同嘉義縣長翁章梁到嘉義縣六腳鄉，視察地方創生，賴清德提及他當行政院長時將地方創生提列為國家級計畫，鼓勵青年返鄉創生；翁章梁表示，過去3年嘉義縣各鄉鎮市公所、民間團隊獲得各部會創生補助超過2億元，成為推動地方發展的重要資源基礎。

嘉義縣政府推薦「六腳青實驗事」、青年培力站「大林好」及獲得創生計畫補助的中埔鄉「紅瓦貓工作室」等3個創生團隊簡報在地創生成果，其中「六腳青實驗事」長期參與縣政府創生相關計畫，獲得今年度文化部青年村落文化行動計畫全國前3名。

賴清德說，他曾擔任台南市長，台南和嘉義一樣有人口老化、年輕人外移問題，因而他推行台南的地方創生，開拓年輕人返鄉的發展空間，後來當行政院長後將地方創生列為國家級計畫，訂2019年為地方創生元年，鼓勵年輕人返鄉發展。

賴清德還提到現在的地方創生以年輕人為主，以產業為主體，鼓勵將地方文化特色發展為產業，政府提供第1桶金協助創生團隊創業，團隊進而能有穩定收入、自給自足，他樂見提出簡報的3個團隊都有正向發展。

翁章梁指出，縣府成立勞青處就是為了協助嘉義縣在地青年或返鄉青年就業、創業、促進青年的交流與發展，輔導青年多元發展，去年媒合4組青年創業團隊獲得企業投資300萬元。

嘉義縣政府表示，除配合中央的地方創生政策，縣府也推動全國首創社區型創生計畫「溪計畫」、「村遊淺山埔」，帶動空間活化、產業發展；成立「山海嘉義」平台促進縣內創生團隊交流合作。