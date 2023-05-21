基隆市國中教育會考於21日中午順利結束，基隆市教育處表示，累計今年會考共有2701人報名，發生5件考生違規事件。也提醒家長將於6月9日開放成績查詢並寄發成績單。

基隆市教育處指出，112年國中會考基隆考區報名人數共有2701人，21日上午自然科缺考人數44人，英語閱讀及聽力測驗缺考人數分別為43及48人。累計1天半的會考期間，基隆考區共計發生5件考生違規事件，將召開會議討論後，依違反試場規則扣點或其他適當的處理方式。

會考結束後，全國試務會於今日14時後公布試題本及參考答案，考生若對試題有疑義，可於21日到25日中午12時前提出。26日19時後公布試題疑義的解釋結果，6月6日19時後公布答對題數與等級對照表。6月9日8時起開放網路成績查詢並寄發成績通知單， 6月11日到12日9時至16時可申請成績複查。

基隆市教育處長劉美蘭建議考生，會考結束後，要與學校老師、家長評估成績，檢視自己的志願、興趣、性向及能力，以作為選擇適合自己的高中職或五專入學的依據。

國中端各校開始受理報名的時間自5月29日至6月12日止，只要是在地國中應屆畢業生都可以選填本市12所公私立高中職，包含市立4所高中（中山、安樂、暖暖、八斗）、國立4所高中職（基中、基女、海大附中、基商）以及私立4所高中職（二信、聖心、光隆、培德），各校提供普通科、綜合高中學程及職業類科共659個招生名額，詳細資訊可閱簡章，或向基隆市各國中教務處進一步洽詢。