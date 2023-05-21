國內猴痘疫情進入高原期，桃園截至20日累計19例本土猴痘確定病例，確診民眾大多有高風險性行為。衛生局呼籲，年滿18歲自評近6個月有高風險性行為的民眾，盡快向市內7家指定醫院預約接種猴痘疫苗，保護自身健康。

衛生局提醒，若民眾第1劑猴痘疫苗接種已逾28天以上，可儘早預約接種第二劑猴痘疫苗，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力將近9成，同時也要避免與陌生人親密接觸或發生未保護性行為。

衛生局表示，桃園目前有7家醫院，除目前已提供猴痘疫苗接種的衛生福利部桃園醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院、龍潭敏盛醫院、天成醫療社團法人天晟醫院及長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院外，新增聯新國際醫院、經國敏盛醫院也分別於19日、22日加入接種服務的醫院。

衛生局說，民眾若要接種第2劑猴痘疫苗，請攜帶預防接種紀錄卡（小黃卡），提供醫療院所人員確認2劑疫苗的時間間隔，目前已無需至衛生福利部疾病管制署網站進行猴痘（Mpox）疫苗接種意願登記，可直接至合作醫療院所網站預約接種，預約網址及服務時段等資訊可至衛生局網站查詢。

衛生局呼籲，猴痘傳染途徑主要是由呼吸道分泌物、損傷皮膚和黏膜等接觸傳染，飛沫傳染通常是長時間面對面接觸，民眾做好防護措施如避免出入可能與不特定人士密切接觸的社交活動或發生未保護性行為、減少性伴侶數，降低感染的機率。另外，民眾若接獲衛生單位疫調通知曾與確診個案接觸，也請配合相關防疫措施，共同避免疫情散布。