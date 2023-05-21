冰球樂團新歌MV遊走尺度邊緣。（何樂音樂提供）

冰球樂團新歌MV遊走尺度邊緣。（何樂音樂提供）

冰球樂團新歌MV遊走尺度邊緣。（何樂音樂提供）

icyball冰球樂團由主唱王、貝斯手Nelson、鍵盤手蒙、鼓手士捷組成，作品裡充滿浪漫和情慾的歌詞更被笑封為「斯文巨獸」，近日推出全新EP《Boyz on Top》，首波單曲〈愛做的事〉邀請日本AV女優有村希跨海參演，與男模刺刺挑戰尺度邊緣的演出，親密挑逗讓現場氣氛推向高點，團員們難掩興奮到片場朝聖，樂喊：「這是玩音樂至今最快樂的一天！」

看著男女主角火辣演出，是否會想要下場演對手戲？團員們笑說自己很有自知之明，雖然很羨慕，但還是等練好身材再來挑戰。尤其看到男主角傲人的身材，激起了團員們想要健身的熱情，這次也是他們第一次全員在MV上陣拍攝對嘴，為了呈現復古的男團風，加上許多皮件搭配更顯帥氣，他們更誇張自評「簡直是會被鏡中的自己帥暈」。

新歌圓了icyball冰球樂團偶像男團的夢想，首見4人齊獻唱、每個成員都有各自的獨唱段落，主唱昭權表示：「當初是團員們約一起寫歌的時候，因為鍵盤手蒙不經意的一個和弦，讓這四個很愛惡搞的大男孩腦中浮現了當年男孩團體的畫面，就決定要把它寫成一首男孩團體的歌。」最後團員們還去上歌唱課特訓。

團員戲份倒是相當正經，第一次全員在MV上陣拍攝對嘴，為了呈現復古的男團風加上許多皮件搭配更顯帥氣，他們更誇張自評「簡直是會被鏡中的自己帥暈」，除了MV 火熱極致呈現感官饗宴，單曲封面圖特別仿造成謎片封面來設計，一上線就造成話題熱議，團員溫馨提醒未成年的學生聽歌時要小心，避免聽到一半被家長看到手機畫面。