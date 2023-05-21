富邦悍將19日以0比3不敵中信兄弟，甚至讓對手上演中職首次「接力無安打」比賽，對此總教練丘昌榮認為比賽已經過去，「結果就是結果，不好就是再努力練習。」至於罕見在比賽中2度向主審抗議好球帶，他認為除了是要為子弟兵爭取外，也想發揮激勵作用。

前天在新莊的比賽，1局下蔣智賢打擊時，面對兄弟先發投手鄭浩均一顆偏低的球被主審拉掉，蔣智賢只能苦笑，丘總也跳出來為子弟兵發聲；4局上江少慶投球時在好球帶判決吃虧，丘昌榮再次上場。

丘昌榮說：「那時候少慶也還沒有被打安打，我知道好壞球很難判斷，但也是要為球員爭取一下，也是想說能激勵一下選手。」江少慶坦言當天多少有受到好球帶影響，不是只有他，打者也是有受影響，但還是要想辦法克服，用下一球彌補過來。

不過看到總教練上場為自己發聲，江少慶認為這對選手來說是好現象，「讓我們感到不只有我們在場上拚命，教練也幫忙爭取勝利的機會，這就是團隊。」

對於上一場慘遭對手「接力無安打」，丘昌榮認為比賽已經過去，雖然也有不少強勁擊球但都被對方美技守備化解，「但結果就是結果，不好就是再努力，團會會想辦法突破，技術部門也會朝這方向努力。」