美國國防部21日宣布，再對烏克蘭提供價值3.75億美元的新軍事援助計劃，旨在幫助烏克蘭軍隊「反擊俄羅斯無端發動的侵略戰爭」。美國總統拜登在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會上，會見烏克蘭總統澤倫斯基後，宣布了該項新的軍事援助計劃。

根據基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，最新的軍援計劃，包括了美國提供的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）、砲彈的額外彈藥，以及反戰車標槍飛彈（Javelin anti-tank missiles）和AT4反裝甲火箭系統。

美國國防部則在一份聲明中表示，美國將繼續與盟國和夥伴合作，幫助烏克蘭滿足「其眼前的戰場需求和長期安全援助需求」。

在與拜登會面後，澤倫斯基在推特上說，兩人討論了加強烏克蘭國防的進一步合作，以及烏克蘭和平方案和重建項目。澤倫斯基還不忘感謝拜登宣布新軍援計劃的消息。他說，自烏克蘭戰爭開始以來，美國軍事援助總計達到了370億美元。

另外，白宮在一份聲明中表示，拜登強調美國準備幫助烏克蘭，滿足眼前的戰場需求和保衛國家免受俄羅斯侵略的長期能力。 聲明還說，拜登和澤倫斯基還討論了美國支持與盟國共同努力訓練烏克蘭飛行員使用西方噴氣式戰機，其中包括F-16戰機。