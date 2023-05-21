六月、曾子余體驗韓國傳統婚禮。（《食尚玩家》提供）

六月、曾子余體驗韓國傳統婚禮。（《食尚玩家》提供）

近期在《親愛壞蛋》飾演豪門貴婦的藝人六月，21日在社群曬出她身穿全套韓國傳統新娘禮服、畫上新娘妝的照片，寫著「今天，在韓國結婚了」，正在韓國出《食尚玩家2天1夜Go》外景的她接受越洋訪問時大笑表示：「對！我今天再婚了！嫁給窮人版元斌！」

六月表示，曾子余一聽說她很喜歡韓國歐巴元斌，馬上說「妳喜歡元斌就對了，我就是長得像元斌！」讓她聽了忍不住生氣火大，半搞笑地呼他巴掌，抗議大喊：「到底哪裡像！？外貌、身材、財力都有差！」曾子余硬拗「閉上眼睛都差不多啦」，她笑回：「但我眼睛會一直睜開！」

兩人今天在一個韓國知名古蹟的民俗藝術村，行傳統婚禮儀式，這是她第一次穿韓國傳統新娘服飾，頭上裝飾非常重，「是一根鐵桿，要穿過頭髮支撐住布的重量！」雖然當地早上冷，但中午很熱，讓穿著厚重傳統服飾的她熱到一身汗，由於天氣太熱，加上受限預算，所以一整套傳統婚禮最後省略馬車環節。

六月說，婚禮的最後一個儀式是丟栗子和紅棗，然後用白布接，接到幾顆栗子代表生幾個兒子，紅棗則代表女兒，結果兩人共接了3顆栗子、4顆紅棗，「重點來了，我們還要一起咬著栗子，而且不能碰到，根本像整人節目啊！」錄完這段節目，曾子余馬上入戲在IG叫她「老婆，這個月沒錢了捏」，她則搞笑回：「燒給你！」

六月此行預計在韓國待6天，今天已是第3天，他說兩個小孩其實已經習慣爸媽經常出遠門工作不在家，不過哥哥Star知道她要出國6天就會自己算好媽媽回國的日子，「妳下周三回來」，讓她直呼愈來愈難騙了，想要多呼攏一下、晚一兩天回家都不行。至於妹妹Shinny則只要有幫她帶禮物回來都還好。她說出國工作會盡量不要主動打電話或視訊，「小孩不找我，我就不會主動找！其實一開始出門時我會主動找他們，但發現這會讓他們情緒更多、會哭鬧，演一整套，變得很難收尾。現在就是讓他們維持正常生活，真的很想我時再打電話」，戲說自己就是「出門像不見了，回來跟撿到一樣」的媽媽。