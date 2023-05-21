鹿谷農會春茶賽於22日起展開2階段評茶，許多參賽者昨趕往繳茶。（鹿谷農會提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣鹿谷農會春茶賽將於22日起展開2階段評茶，農會20、21日受理繳交茶樣作業。（鹿谷農會提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣鹿谷農會春茶賽將於22日起展開2階段評茶，農會20、21日受理繳交茶樣作業。（鹿谷農會提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣鹿谷農會春茶賽將於22日起展開2階段評茶，並於6月1日公布得獎名單，今年茶農仍十分踴躍，共計4794人（件）報名參賽，鹿谷鄉農會20、21日受理繳交茶樣作業，兩天下來，繳茶共計4779件，將搶奪「特等獎」最高殊榮。

鹿谷農會以「凍頂烏龍茶」品牌聞名，今年春茶賽參賽踴躍，農會20、21日一連兩天受理繳交茶樣作業，許多茶農扛著大包小包茶樣報到，農會特別設置4組「快速繳茶」平台，從驗證報名號次、送件交茶、稱重、篩檢、藥測迄封簽，全程迅速且嚴謹。

鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，此次春茶賽共計4794人（件）報名，兩天下來，有4779件完成繳茶，22日起展開2階段評茶，並於6月1日公布得獎名單，淘汰率高達4成，拿下「特等獎」的春茶，每台斤更曾達到30萬元身價，目前也考慮放寬參賽者資格，讓更多會員能共襄盛舉。

從去年底迄今年初，茶葉生長期間，因久旱缺雨，導致茶葉產量減少。林義能指出，茶葉產量雖減少，並不影響茶農參賽意願及品質，針對揉捻、烘培時間等各項技術及經驗，才是一大考驗，值得茶農好好研製，以爭取最好成績。

鹿谷鄉農會指出，去年冬季茶賽共有4930件報名，無人違反「境外茶」規定，此次春茶比賽仍採取「DNA分子鑑定」方式，若產地確定非台灣，一律列入不合格淘汰名單，並公布姓名，繳茶者不得有異議，善盡為台灣茶葉品質及消費者權益把關職責。