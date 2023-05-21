江美琪喜歡隨興地旅行。（Ciao潮旅提供）

江美琪喜歡隨興地旅行。（Ciao潮旅提供）

江美琪日前推出新單曲〈想在你的懷裡躲雨〉，與老公結婚8年的她受訪分享自己婚前就不是個會獨自旅行的人，喜歡跟好友或家人同遊，結婚有了孩子後更是以子為貴，「我會想帶他去日本或東南亞，小孩都喜歡那種可以玩水的地方」；但身為歌手和創作者，英國才是她最嚮往的目的地，「最好是3到5人、可以睡到自然醒的小旅行」，她也不介意和旅伴分開旅行，每個人都有自己想去的景點，如此一來，不會耽誤到彼此。

江美琪的旅遊計畫也並非精密安排，經常是隨興抓個大方向，因此處處有意外的驚喜和收獲，「有一次，我和老公到澳洲墨爾本和布里斯本待了一個月，沒特別規劃行程，碰巧遇到了F1賽車，就去看了一下」。還有一次，她看著旅遊書上的景點，覺得專程跑一趟好像很麻煩，於是決定「走自己的路」，卻不經意經過原本想去拍照的地方，「旅行中處處充滿這種不在預期中的驚喜」。

她也很喜歡逛市場，例如澳洲的維多利亞市場，「早上去逛逛市場，然後回飯店煮東西，我們很喜歡這種旅遊的生活感，彷彿生活融入在當地，感受當地的風土民情。」不過在異鄉，還是希望能有一點家的感覺，因此她會帶著精油和擴香，放在飯店房間，感覺就像在家一樣，「還有攜帶型小音響也是必備的，我很愛Coldplay的音樂，旅行期間也要聽」。