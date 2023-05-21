台中賴姓男高三生擁5億不動產，和夏男登記結婚後墜樓亡，家屬今天請法醫高大成再次檢驗遺體，他提出3點質疑；台中地檢署今天表示，檢方已完成相驗，尚待解剖報告，家屬等相關意見，檢方予以尊重。

賴男母親19日在國民黨市議員賴順仁、黃健豪及委任律師陪同下召開記者會，她哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，4日卻被夏男帶出門，2人登記結婚，2小時後竟從夏男住處墜樓，她無法接受這件事。

家屬今天透過律師委請高大成前往賴男墜樓地點，再前往台中殯儀館相驗死者遺體。

高大成接受媒體聯訪時針對案件提出3件疑點，他表示，據稱死者是從10樓墜樓，但依照拋物線原理，不太可能在發現處的草叢發現遺體；另外，死者遺體外觀僅見右手肘骨折，且也未見顱內及腹腔出血跡象，一般墜樓案件傷勢不會這麼輕。

高大成並指出，他到案發現場勘察時，發現死者陳屍草皮已經枯死，懷疑死者可能是遭下毒，墜樓後毒物嘔吐濺出，才會使草皮枯萎；他研判，死者可能先遭人下藥，接著才被帶往事發地點低樓層丟下樓，提出相關疑點供檢方參考。

台中地檢署今天透過文字稿表示，檢方日前已完成相驗及解剖程序，尚待解剖鑑定報告，遺體已發還家屬；對於家屬及相關人員在訴訟程序外的相關言論及作為，檢方予以尊重。

檢方指出，檢察官為法定公益代表人，刑事案件偵辦，須以法律為宗、證據為憑，相關人士於訴訟程序外的意見固可作為檢察官辦案參考，但認定犯罪事實的事證（包含供述或相關鑑定作為），仍須經由嚴謹法定證明程序。

檢方表示，本案偵辦期間，檢察官已指揮司法警察進行相關偵查作為，以釐清事實真相；並呼籲相關人士請勿僅憑主觀臆測推論相關犯罪情節，給予司法純淨辦案空間。