「台版浩克」28歲朱姓健美教練昨（20日）在超商情緒失控、攻擊員警，警方制伏時持警棍暴打12下，警棍都被打斷，遭疑執法過當；知名球評、退休交通警員石明謹表示，員警不能因自己也情緒失控就打人，直言「警察跟流氓做一樣的事情，還可以領政府薪水好棒棒」，勸該員警尋求和解，降低刑罰。

石明謹在臉書發文，警察也是人，也會有情緒，但不能因為有情緒而打人，「警察跟流氓做一樣的事情，還可以領政府薪水好棒棒」；還說該員警打台版浩克直到鋼製警棍斷為兩截才停手，事後稱一時情緒失控所以失手打人，感到抱歉，遭記過法辦，石明謹強調「道歉有用的話要警察幹嘛，不要忘了你就是警察」。

石明謹表示，員警不能因自己也情緒失控就打人，直言「警察跟流氓做一樣的事情，還可以領政府薪水好棒棒」，勸該員警尋求和解，降低刑罰。（翻攝自石明謹臉書）

石明瑾說，建議該名員警應積極找管道跟傷者尋求和解，並祈禱傷者不嚴重沒後遺症，因為若傷害罪遭判刑，當初挺身支持員警動粗的網友也無關痛癢，即便遭解職，對長官來說也沒差，當初對女老師大外割的員警至今現狀無人聞問，石直言「這就是你看到的明年此時你的樣貌」。

石明瑾強調「原因就是前一個、前前一個、前前前一個犯錯的，長官力挺、鄉民按讚，直到你出事了，分局長拍了拍你的肩膀，你以為是叫你安心，其實是叫你安心去吧」。目前該員警除依法送辦，已被為記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。