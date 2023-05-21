國民黨總統參選人侯友宜昨提到，中華民國自由民主已深化40年，民主自由早是我們的DNA，遭民進黨總統參選人賴清德反駁，民主自由不是國民黨的DNA。對此，民眾黨總統參選人柯文哲直言，50年前民主自由不是國民黨DNA，但搞不好經過這麼多年演化，也慢慢有了。

柯文哲今出席林筱淇《洞見思路·定義自己》新書分享會受訪時表示，50年前民主自由當然不是國民黨的DNA，因為當時是黨國體制，但如果到現在的話，「搞不好已經經過這麼多年，演化也慢慢有了，只是說演化到什麼程度還在討論。」

柯文哲指出，民眾黨當然也有民主自由DNA，從台北市政府的開放政府、全民參與、公開透明，一直是民主機制，且他個人相信眾人智慧超越個人智慧。

針對柯文哲與侯友宜昨喊出，若當選總統要到立法院進行國情報告，卻遭賴清德批評沒國會經驗，柯文哲認為，國情報告在法律上本來就存在，2012年民進黨團總召柯建銘還曾要前總統馬英九到立院國情報告，但國情報告跟質詢不一樣，但他仍可以把它當政見，「我們要建立三權分立的國家，行政、立法、司法應要一個分立跟制衡」。

此外，對於藍綠白三位參選人皆就定位，目前呈現賴侯互打，較少打柯。柯文哲表示，這本來就是選戰策略，雙方一定要將他邊緣化，回歸藍綠兩黨對決，確保台灣政治版圖兩黨繼續分贓，但「我突圍能力很強！」