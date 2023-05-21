LeBron accidentally ran into Scott Foster 😳 pic.twitter.com/ggWBcRvAls — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 21, 2023

“You’ve been wanting to do that for 25 years.”



- Scott Foster to LeBron. 😂😂



pic.twitter.com/klbFfRiPBa — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 21, 2023

論身體素質，湖人球星詹姆斯（LeBron James）若自稱第二，沒有人敢說他是第一，尤其當詹姆斯開起「坦克衝撞」模式全速奔跑，沒有多少球員吃得消，今（21）日又有人遭殃了，但這次受傷的對象卻是主裁判佛斯特（Scott Foster）。

第二節剩下1分16秒，湖人從後場發球，眼見金塊退防不及，里夫斯（Austin Reaves）將球送往前場給詹姆斯，但過程中詹皇卻撞上了站在場內的佛斯特，再與波普（Kentavious Caldwell-Pope）一陣糾纏後，球最終以出界收場，金塊要回球權，而佛斯特仍相當敬業，還是跑向前場繼續執法工作。

佛斯特嘴角被撞出血來，只能被迫暫時下場處理傷口，詹姆斯和里夫斯也前去查看佛斯特情況，里夫斯開玩笑表示佛斯特應該要給詹皇一次技術犯規，佛斯特也揶揄回應詹姆斯：「這一刻你是不是已經等了25年。」佛斯特此後也留在場上繼續吹罰。

湖人多次陷入雙位數分差落後頹勢，儘管在末節一度取得超前領先，卻遭到金塊打出13比0攻勢帶走勝利，這也是詹姆斯生涯在季後賽中，第4次系列賽處於0勝3負落後，此前3次面臨這般慘況，詹姆斯只拿下1勝，湖人可說是命在旦夕。