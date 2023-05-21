金曲歌王蕭煌奇出道逾20年，他曾奪下亞運銅牌，後來他在西餐廳駐唱，推出專輯卻反響平平，直到林宥嘉在《超級星光大道》翻唱他的歌曲，才讓蕭煌奇被大眾注意，蕭煌奇雖是視障人士，不過他個性樂觀，且勇於嘗試新事物，時常透過社群與網友們互動；近日他背對網友表演的影片在網上引起討論，對此蕭煌奇也還原現場情況。

影片中蕭煌奇背對觀眾賣力開唱，台下觀眾紛紛舉起手機拍攝，現場氣氛熱到最高點，不過蕭煌奇唱歌的過程中並沒有轉過頭，短短30秒的影片中沒有一次正面朝觀眾，由於蕭煌奇是視障人士，因此有網友認為是工作人員或助理帶到定點時的工作產生疏失，對此蕭煌奇不但按讚影片，還在底下留言解釋：「謝謝大家對我的舞台表演這麼的關心，那麼的支持，讓我來告訴你們那一天的狀況」。

蕭煌奇說當天助理帶他上台時是站在對的位置，不過那天基隆海洋大學的學生太熱情，聲音把整個禮堂都占滿，讓他沒辦法判斷，誤判四面都會有學生，因此就採取四面台的表演方式讓大家誤會，他也讓網友不要怪罪工作人員，「那一天學生真的是太瘋狂了，讓我的耳朵也都被你們誤導」，後來唱完第一首歌，助理就有上來和他講解只有前面有觀眾。不少網友看到他的留言後紛紛表示：「我以為是安排好的」、「超好笑」。