台南市將軍區馬沙溝社區發展協會今年結合鄰近觀光協會，在將軍漁港區域內設立「蚵連郎休閒園區」。（台南市馬沙溝觀光休閒協會提供／張毓翎台南傳真）

園區提供在地小旅行等服務。（台南市馬沙溝觀光休閒協會提供／張毓翎台南傳真）

協會表示，希望遊客來馬沙溝旅遊，不再只是走馬看花，而是深度體會遊憩景點特色及內容。（台南市馬沙溝觀光休閒協會提供／張毓翎台南傳真）

台南市將軍區馬沙溝社區發展協會今年結合鄰近觀光協會，在將軍漁港區域內設立「蚵連郎休閒園區」，打造馬沙溝全新觀光亮點，提供烤蚵、DIY和在地小旅行等行程，豐富漁村旅遊，也延長遊客停留時間，試營運時間，已有不少學生及公司團體來參訪體驗。

馬沙溝社區包含長沙、平沙2個村落，轄內除了有將軍、青山2座漁港，還有3D彩繪村、扇形鹽田和迎光角祕境步道等景點，近年因夏日音樂節「將軍吼」而逐漸知名，馬沙溝社區發展協會為了推動在地深度旅遊，並與台南市馬沙溝觀光休閒協會、台灣觀光休閒產業聯盟協會等地方團體籌設「蚵連郎休閒園區」，攜手打造地方觀光。

有鑑於社區面臨高齡化、人力缺乏的困境，馬沙溝社區發展協會申請勞動部多元就業開發方案，以減輕人力成本，同時提供就業機會給在地失業或待業的人，協助經營休閒園區；此外，像是烤蚵所使用的食材，是直接向生產者採購，提高他們的經營利潤與銷售機會，活絡漁村經濟。

台南市將軍區馬沙溝社區發展協理事長吳明和表示，感謝勞動部、雲嘉南國家風景管理處、台南市政府的大力支持，近年民眾旅遊型態改變，更喜歡祕境遊、特色遊程、食農手作課程等，而他們設立蚵連郎休閒園區的主因，也希望遊客來馬沙溝旅遊，不再只是走馬看花，而是深度體會遊憩景點特色及內容。

台南市馬沙溝觀光休閒協會理事長陳啓宗表示，3年前的馬沙溝與現今的馬沙溝，在觀光層面上已有明顯的差異，未來將與雲嘉南風管處及南市府及勞動部等機關一同攜手，打造全新不同的馬沙溝度假勝地。