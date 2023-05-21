台大經濟學系近日舉行學生會正副會長選舉，沒想到2號候選人政見竟含大量歧視字眼，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」等，消息曝光後引發熱議。有部分人士認為，許多歧視言論是受脫口秀公司薩泰爾影響。對此，薩泰爾前員工、脫口秀演員「老K」反駁，「參選政見亂寫不是學那些垃圾政治人物的嗎？要不要去看看歷年選舉公報？」

台大經濟系學生會正舉行正副會長選舉，但其中一組候選人提出歧視性言論。（摘自國立台灣大學經濟學系學生臉書）

台大學經濟系學生會正舉行正副會長選舉，不過其中一組候選人的政見卻充滿歧視，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等16項。

老K認為台大生亂寫選舉政見該怪政治人物。（翻攝自這是老Ｋ That's Old Kay臉書）

事後該組候選人也在《台大交流版社團》發文道歉，表示對特定族群無惡意，也沒有任何私人仇恨，因個人不成熟的行為及玩笑尺寸拿捏不恰當，造成不該有的傷害，但因選舉相關規範，無法直接退出選舉，但會停止選舉相關活動，並對自己的言行負責，也會記取教訓。

消息曝光後，有部分人士認為，相關歧視言論是受薩泰爾脫口秀影響。對此，老K在臉書粉專「這是老Ｋ That's Old Kay」發文反駁，「學生政見亂寫的鍋也要給薩泰爾？要確定欸，參選政見亂寫不是學那些垃圾政治人物的嗎？要不要去看看歷年選舉公報？」、「讓台灣人尤其小朋友覺得，台灣各種選舉就是個遊戲、就是個笑話的，還真不是喜劇演員」。