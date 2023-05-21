「台版浩克」昨（20）在桃園超商大鬧，原傳出情緒失控原因是他日前向交往3年的女友求婚被拒，心情很差才藉故鬧事，但女方稍早在Instagram上發文指出「一切都是傳言，沒有求婚也沒有拒婚，剩下的感情狀況不便再回答」，引起網友討論。

先前傳出朱男和交往3年的女友求婚被拒，使他心情低落，因此在超商藉故鬧事，朱男的女友稍早在IG限時動態發文稱「一切都是傳言，沒有求婚也沒有拒婚，剩下的感情狀況不便再回答，謝謝」，還說「謠言止於智者，不清楚真相請不要以訛傳訛，只會造成更多受害者」。

原傳出台版浩克情緒失控原因是他日前向交往3年的女友求婚被拒，心情很差才鬧事，但女方稍早在IG上發文「一切都是傳言，沒有求婚也沒有拒婚」。（翻攝自IG）

觀察女方IG，可知她和朱男同為健身愛好者，頁面上有不少兩人甜蜜合照，有網友留言「請問有領養野生浩克嗎」，一名疑似女方友人回覆「看不出來已經放養了嗎」，另一名網友再問「真的放養了嗎」，意外得到女方本人親自答覆「嗯」，似乎證實已分手。女友IG追蹤人數半天內暴增5成，逾1.2萬人追蹤。

28歲朱姓健身教練20日上午在桃園市中壢區的便利商店內情緒失控，亂砸店內物品，襲擊到場處理的2名員警遭移送法辦。據了解，朱男曾在YouTuber「營養健身葛格Peeta」的影片中透露自己為陸軍特戰傘兵退伍，當兵時接觸健身，退役後成為健身教練橫掃各大健美競賽獎盃。